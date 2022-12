Marcello Vitale, nel suo ultimo libro il mondo visto come un processo penale

Il mondo visto come un processo penale, dove si incrociano le indagini di efferati delitti, la psicologia criminale degli autori, ma anche la vita e la realtà di un magistrato di provata esperienza che, attraverso i suoi racconti, riporta l'attenzione sulla Calabria, terra natale, amata e odiata, e sulle difficoltà di vivere in un luogo spesso dimenticato dal resto d'Italia. Questo è l'utlimo libro di Marcello Vitale, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, e già presidente della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma, con una lunga carriera da magistrato in varie sedi italiane. Il titolo è “La bolgia dei dannati”, edizione Cairo. Verrà presentato oggi pomeriggio a Roma, alle ore 16 al Circolo Antico Tiro a Volo di via Eugenio Vajna 21. Reading Massimiliano Bruno. Modera la giornalista del quotidiano La Stampa Grazia Longo.