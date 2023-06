Segnali dallo Spazio in arrivo. Il prof. Vincenzo Schettini: «Ma il vero pianeta alieno è il nostro»

La sera del 24 maggio la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea è stata protagonista di un esperimento inedito: trasmettere dall’orbita di Marte un messaggio cifrato verso la Terra. Il segnale è stato prima catturato da tre radiotelescopi dislocati tra Italia e Stati Uniti e poi decodificato la notte del primo giugno. Adesso la sfida, aperta a tutti, sarà quella di capirne il significato.

Ma saremo in grado di farlo? Parte da qui il nuovo podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Raffaele D'Ettorre e con Valeria Arnaldi, che su MoltoFuturo intervista Vincenzo Schettini, fisico e professore influencer della Fisica che ci piace, per decifrare meglio lo Spazio, a partire dalla Terra.