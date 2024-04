Alieni "sottomarini", l'ex ammiraglio americano alla Nasa: «Cercate gli UFO sott'acqua»

Un ex ammiraglio della Marina degli Stati Uniti ha suggerito che la NASA dovrebbe interrompere la ricerca di UFO, anzi USO (unidentified submersible objects), nei cieli per cercare gli alieni negli oceani. Timothy Gallaudet, ex capo della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, ha avviato un'indagine sugli oggetti subacquei non identificati dopo la scoperta di un'anomalia sul fondale marino al largo della costa della California. Come riporta il Telegraph, la scoperta di una vera e propria trincea sul fondale marino a San Diego ha spinto Gallaudet a pianificare l'uso di un ROV (veicolo subacqueo telecomandato) per esplorare e filmare la zona. Nonostante la mancanza di supporto immediato per il progetto, Gallaudet ha intervistato numerosi membri della Marina, del personale militare e della Guardia Costiera degli Stati Uniti, tutti testimoni di oggetti non identificati nelle acque.

Tra gli eventi significativi segnalati, c'è quello di un oggetto oscuro filmato nel 2019 che si muoveva rapidamente prima di tuffarsi sott'acqua e quello di un oggetto avvistato da piloti della Marina degli Stati Uniti nel 2004 che fluttua appena sopra l'acqua.

Gallaudet sostiene che le prove degli "alieni sottomarini" potrebbero essere trovate nei dati acustici della Marina USA, che però rimangono classificati come documenti segreti.

L'appello è ora rivolto al governo degli Stati Uniti per dare priorità alla ricerca su anomalie sottomarine che potrebbero minacciare la sicurezza marittima.

Durante una conferenza della Sol Foundation, Gallaudet ha condiviso le testimonianze di decine di persone che hanno osservato fenomeni insoliti nei mari di tutto il mondo, sottolineando l'importanza di comprendere meglio questi fenomeni. L'All-Domain Anomaly Resolution Office, un ufficio dedicato allo studio degli UFO, è stato istituito dal Dipartimento della Difesa, che ha registrato 274 avvistamenti di UFO tra agosto 2022 e aprile 2023.