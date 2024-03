Pentagono smentisce esistenza UFO: «Nessuna prova di attività extraterrestre»

Sabato 9 Marzo 2024, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 09:27

Il Pentagono ha recentemente pubblicato un rapporto, commissionato dal Congresso, che nega l'esistenza di prove riguardanti attività extraterrestri e tentativi di occultare informazioni sugli UFO. Questa conclusione arriva dopo un'attenta revisione, ordinata da Capitol Hill, dei programmi governativi classificati a partire dal 1945, smantellando decenni di congetture sui cosiddetti oggetti volanti non identificati.

Cosa dice il rapporto

Extraterrestri e insabbiamenti, chiarisce il Pentagono

Nonostante l'esistenza di numerose segnalazioni di "Fenomeni Anomali Non Identificati" (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), il rapporto chiarisce che, con dati più accurati, la maggior parte di questi avvistamenti potrebbe essere attribuita a fenomeni naturali o oggetti convenzionali. L'del Pentagono ha evidenziato come molti degli avvistamenti di UAP degli anni '60 siano probabilmente riconducibili a test di velivoli spia e tecnologie spaziali avanzate.Inoltre, il documento contraddice le affermazioni di alcuni informatori e ex funzionari governativi, che sostenevano la presenza di prove di vita extraterrestre nascoste dal governo degli Stati Uniti. Nonostante ciò, come riportato dal New York Times, il rapporto non sembra destinato a placare gli scettici né a ridurre l'interesse crescente per la questione aliena. È interessante notare come il rapporto riveli che in passato vi siano state considerazioni su un programma per il recupero e l'analisi di eventuali veicoli spaziali alieni intercettati, un progetto che, però, non ha mai visto la luce e che ha alimentato ulteriori teorie del complotto su presunti insabbiamenti.