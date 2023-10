Ufo, scoperto un hotspot: oltre 2mila avvistamenti in quella zona. Ecco dove si trova

Sabato 7 Ottobre 2023, 10:45

Gli UFO, acronimo di "Unidentified Flying Objects" (Oggetti Volanti Non Identificati), sono oggetti o fenomeni nel cielo che non possono essere facilmente spiegati o identificati. Nel corso degli anni, ci sono stati innumerevoli rapporti di avvistamenti di UFO in tutto il mondo, suscitando un crescente interesse. In Maryland, negli Stati Uniti, è emerso un nuovo e misterioso hotspot di avvistamenti di UFO, noti ora come UAP (fenomeni aerei inspiegabili). Questa scoperta è avvenuta dopo che sono stati registrati ben 2.000 avvistamenti nella zona. Nel corso degli anni, lo stato del Maryland è diventato un punto di riferimento per gli incontri con oggetti volanti non identificati, con un crescente numero di segnalazioni. Il fenomeno ha attratto l'attenzione sia della NASA che del Congresso degli Stati Uniti, che cercano di fare chiarezza su questi avvistamenti. Peter Davenport, direttore del National UFO Reporting Center, ha condotto una sorveglianza costante degli avvistamenti di UFO nella regione del Maryland attraverso il sito web della sua organizzazione. Secondo lui, ci sono stati ben 1.923 rapporti da parte di persone dello stato del Maryland. Questo crescente interesse da parte del governo è considerato un passo positivo verso una maggiore comprensione del fenomeno UFO. Le descrizioni degli UAP variano: luci e sfere, lampi, dischi e palle di fuoco. Un testimone ha raccontato di aver visto quattro dischi rotanti di colori diversi, mentre un altro ha catturato immagini di un oggetto a forma di disco volante che sembrava scomparire dopo 30 secondi di registrazione. Questi avvistamenti suscitano grande curiosità e interesse, e il fenomeno degli UFO continua a essere oggetto di indagine e discussione nella regione del Maryland. Photo Credits: Shutterstock music by Korben



