Svelato il mistero degli "alieni" trovati in Perù

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 11:36

Gli "alieni" non sono alieni, almeno quelli scoperti in Perù. Le figure simili a bambole, le cui foto sono diventate virali online l'anno scorso, sono delle... bambole, secondo gli scienziati. Gli artefatti controversi sono stati sequestrati dagli agenti doganali in Perù lo scorso ottobre e, come riporta la CBS, erano destinati a "un cittadino messicano". "Non sono extraterrestri, non sono intraterrestri, non sono una nuova specie, non sono ibridi, non sono nessuna di quelle cose che questo gruppo di pseudo-scienziati ha presentato con questi elementi per sei anni," ha dichiarato Flavio Estrada, archeologo forense pressto l'Istituto di Medicina Legale del Perù. Le bambole umanoidi a tre dita erano composte da ossa di animali e umane assemblate con colla sintetica moderna, ha spiegato Estrada.

So peru's culture of ministry is telling us that a grave robber cobbled together a doll. Outsmarting 40+ doctors and scientists from around the world to believing the nazca mummies were authentic bodies 🔥🐲https://t.co/mHTjtFnqE9 pic.twitter.com/N2UHK4L96w — Nazca Mummies (@NazcaMummies) January 14, 2024