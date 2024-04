Misteri sottomarini: la ricerca degli USO alieni guidata da un ex ammiraglio USA

In un'avventura che porta la caccia agli extraterrestri dalle stelle agli abissi, l'ex ammiraglio della Marina degli Stati Uniti Timothy Gallaudet lancia una missione pionieristica per esplorare gli oggetti subacquei non identificati (USO) celati nelle profondità degli oceani. Dopo aver scoperto un'anomalia inquietante sul fondale marino al largo della California, Gallaudet chiama a raccolta la comunità scientifica e militare in una ricerca che potrebbe riscrivere tutto ciò che sappiamo sulla vita extraterrestre e sulla sicurezza marittima. In una intervista al Telegraph, Gallaudet ha parlato delle testimonianze di marinai, militari e membri della Guardia Costiera degli USA, utili per indagare sulle anomalie sottomarine tramite tecnologie all'avanguardia. Cosa nasconde il mare?