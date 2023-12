Clima impazzito e monti senza neve, anche lo sci cambia calendario

Neve ce n’è sempre meno e per la Coppa del mondo di sci si ragiona di cambiare il calendario facendo partire la stagione dall’emisfero australe, per esempio dall’Argentina. Gli atleti del nuoto di fondo si trovano ad affrontare le maratone dentro acque sempre più agitate, calde e piene di meduse. La Liga spagnola ha spostato anche gli orari delle partite: nel sud si gioca alle 22. E ricordate l’aria condizionata allo stadio per i Mondiali del Qatar? Il cambiamento climatico rivoluzione il modo di vivere lo sport. Anche alle Olimpiadi.

Le gare di resistenza, come la maratona o la marcia, da alcuni anni vengono programmate all’alba. Parte da qui il podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Il clima impazzito incide anche sullo sport. Ma guardiamo anche a Natale, all'abbinata cibo e tecnologia in particolare, con i consigli hi-tech su come preparare al meglio il cenone con i robot da cucina. Alessandra Camilletti ne parla con Sergio Arcobelli e Michele Boroni.