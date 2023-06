Btp valore, alto rendimento e risparmi più sicuri: pronta una nuova emissione

Btp Valore. Un boom di sottoscrizioni e la previsione di una seconda emissione già entro l’anno, forse addirittura dopo l’estate. Rendimenti interessanti in tempi di inflazione – almeno 3,25 per cento nei primi due anni, 4 nei successivi due – ma non solo. Vi raccontiamo perché la strategia delle nuove emissioni funziona. È il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Vi raccontiamo anche di Silver economy e Longevity Economy perché in Italia due terzi dei risparmi accumulati superiori a 200mila euro sono in mano agli over 55. E di Family Audit: fa scuola un’iniziativa della Provincia autonoma di Trento che prova a mettere insieme vita personale, familiare e lavoro. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.