Il Btp valore fa boom, il Mef pronto a replicare l’offerta entro l’anno. In arrivo MoltoEconomia

Valanga di richieste per l’emissione del Btp Valore proposta dal ministro Giancarlo Giorgetti e il Mef pronto a replicare l’offerta già entro l’anno (forse dopo l’estate), con caratteristiche leggermente diverse ma stessa filosofia: attirare un gruppo di investitori stabili. Focus su MoltoEconomia, inserto giovedì 8 giugno in edicola con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Tra gli approfondimenti, la silver economy e il Pil della longevità: saranno i cambiamenti demografici a orientare il business del Paese.

Si fa tappa poi nella provincia autonoma di Trento per raccontare il Family Audit: una certificazione ai datori di lavoro che puntano a incrementare il benessere dei dipendenti (e la natalità). MoltoEconomia racconta anche la riforma di riordino delle sale giochi prevista dalla delega fiscale in discussione in Parlamento: limiti alle giocate, battaglia alla ludopatia e all’illegalità. Tra le possibili previsioni, la destinazione di una parte del gettito agli enti locali.

Da Silicon Valley Bank a Credit Suisse, parliamo di banche e delle fughe dai depositi al tempo dei social: le piattaforme tra le principali responsabili della diffusione del panico e della corsa allo sportello di fronte a una crisi.

Parliamo di energia e dei cambiamenti climatici, che possono rappresentare una tegola sulla transizione green. Prezzo del metano in calo e stoccaggi al di sopra della media rassicurano rispetto all'emergenza, ma c'è un imprevisto che frena il programma Ue: si ragiona attorno a due casi avvenuti in Germania con effetti del vento opposti.

MoltoEconomia, con la nuova rubrica Il dato è tratto, racconta il fenomeno della Ritornanza: è il turismo delle radici che conta, secondo i dati Enit, 6 milioni di arrivi l'anno e ricavi per 4,2 miliardi di euro. Un progetto della Farnesina punta su lavoro e rinascita per i piccoli comuni. Il Pnrr ci investe 20 milioni di euro. E il ministro Antonio Tajani sottolinea: «Per il Paese una risorsa inestimabile».