Mamma e non mamma: il diritto di essere libere di scegliere

Essere mamma a trent’anni, con un lavoro precario, in un Paese dove nascono sempre meno bebè: meno di quattrocentomila nel 2021, nuovo record negativo. Ma anche. Non essere mamma, decidere di non esserlo e ribellarsi a quanti fanno la sempre la stessa domanda: perché? L'una e l'altra. Nel podcast con Alessandra Spinelli e Maria Lombardi si parla del perché essere un genitore è una scelta, individuale ma anche collettiva. Una sfida culturale a cui deve essere dato il giusto peso, nell'uno e nell'altro caso. Quanto sia difficile questa scelta lo raccontano Francesca Esposito, stand up comedian, sul palo al quinto mese di gravidanza, Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia all’Università Cattolica di Milano autore di “Crisi demografica. Politiche per un paese che ha smesso di crescere”, e Michela Andreozzi attrice, scrittrice, autrice del libro «Non me lo chiedete più. #childfree. La libertà di non volere figli e non sentirsi in colpa».