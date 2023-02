Mamma eroina, la storia di Maria Serraino

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 00:39







La chiamavano così, mamma o nonna eroina, Maria Serraino morta nel 2017 all'età di 86 anni. Gran parte della sua vita l'ha trascorsa a Milano, foraggiando una delle principali piazze di spaccio con quella che era la droga del momento, dunque l'eroina, ma cambiando poi, come ha fatto la città che è diventata la “Milano da bere”, e sostituendo all'eroina la cocaina. Aveva messo su un impero e ai suoi piedi aveva un esercito di gente che spacciava e filava dritto. In strada ci aveva messo pure i ragazzini e questo lo vedremo nel corso della puntata le creò non pochi problemi. Antesignana anche delle consegne a domicilio, la Serraino faceva recapitare la droga in ogni dove, a tutti quelli che la chiedevano. E ci era partita da un piccolo comune di appena 1.300 abitanti che non si trova senza una cartina geografica a portata di mano: Cardeto, nella provincia di Reggio Calabria. Dunque eccola Mamma eroina e poi mamma cocaina raccontata oggi dal Tenente colonnello Andrea Leo, del servizio centrale del Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri.