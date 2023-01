Le donne di Matteo Messina Denaro Parte II, Anna Patrizia Messina Denaro

Si potrebbe definire un alter ego perfetto, la figura che per anni ha vestito gli abiti di quel fantasma, ancora ricercato, a cui tutti dentro cosa nostra hanno dato ascolto, almeno nella compagine del nucleo mafioso trapanese. La sua figura e il ruolo poi ricoperto non è stato mai contrastato o criticato. Le si è sempre riconosciuta l'importanza che in certi ambienti si deve ai capi. Lei è stata un capo, al posto e per voce del fratello. Anna Patrizia Messina Denaro, sorella del superlatitante, nata a Castelvetrano il 18 settembre 1970. Ha controllato gli affari di famiglia, governato le estorsioni, è stata il megafono del fratello, l'unica a poterlo trovare e contattare per ricevere ordini da impartire alla base. Alla sua storia criminale si affianca quella giudiziaria. Nel 2014 di fronte alla corte del tribunale di marsala la denaro disse: “Non faccio parte di Cosa nostra. Io pago per il cognome che porto, ma di cui sono orgogliosa. Da vent'anni non ho contatti con mio fratello Matteo". Condannata in via definitiva per mafia sta scontando la sua pena in carcere.