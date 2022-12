Nuova camorra organizzata, la "Rosa" dei Cutolo

Donna di fredda determinazione, sanguinaria, capace di commettere qualsiasi azione criminosa. Dotata di una elevata capacità a delinquere, nonché di sapere organizzare e dirigere le folte fila dell’organizzazione camorristica della nuova camorra organizzata. Viene descritta così Rosa Domenica o Rosetta Cutolo in un'informativa dei carabinieri di Torre Annunziata. E' il 1984 ma la Cutolo fa già parlare di sé. Sarà lei a fare le veci del capo clan, il fratello Raffaele, "o professore” deceduto il 17 febbraio 2021 mentre scontava vari ergastoli in regime di 41Bis per i molteplici e gravissimi reati (omicidi, associazione per delinquere, violazione della normativa sulle armi e degli stupefacenti) commessi per lo più tra gli anni ’70 ed ’80 del secolo scorso. A tracciare il profilo umano e criminale di questa donna di mala è la dottoressa Nunzia Brancati, dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Napoli.