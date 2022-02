Whoopi Goldberg: «L'Olocausto non riguardava la razza». Bufera sull'attrice, sospesa dallo show americano. Poi le scuse

L'Olocausto «non riguardava la razza». Ed è bufera su Whoopi Goldberg. L'attrice e conduttrice infatti, è da ieri nel mirino dopo alcune frasi durante lo show "The View". Goldberg è stata subito sospesa dallo spettacolo per due settimane, con effetto immediato, secondo una dichiarazione del presidente di ABC News Kim Godwin. «Con effetto immediato, sospendo Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti sbagliati e offensivi. Mentre Whoopi si è scusata, le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e conoscere l'impatto dei suoi commenti. L'intera organizzazione di ABC News è solidale con i nostri colleghi ebrei, amici, familiari e comunità», ha scritto Godwin.

Whoopi Goldberg e l'Olocausto, è polemica

Godwin definisce i commenti della co-conduttrice di View «disinformati, sconvolgenti e dolorosi: le parole contano e dobbiamo essere consapevoli dell'impatto che hanno». La sua affermazione è stata rapidamente condannata da una serie di altre importanti organizzazioni. Goldberg in seguito ha rilasciato scuse scritte.

Woopi Goldberg ha spiegato: «La mia dichiarazione ha sconvolto molte persone, cosa che non è mai stata mia intenzione. Sento che essere neri, quando parliamo di razza, è una cosa molto diversa per me. Quindi ho detto che pensavo che l'Olocausto non riguardasse la razza. E le persone si sono arrabbiate molto e sono ancora arrabbiate. Ricevo molte mail dalla gente e molta rabbia reale. Ma ho pensato che fosse una discussione saliente perché come persona di colore, penso alla razza come qualcosa che posso vedere. Quindi ti vedo e so che razza sei... pensavo che l'Olocausto riguardasse più la disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo... Ma le persone dicevano: "No, no, siamo una razza". Mi sentivo diversa ma rispetto tutto ciò che tutti mi dicono».

«Sono sconvolta e per questo dicono che sono antisemita e sto negando l'Olocausto e tutte queste altre cose che, sai, non mi verrebbe mai in mente di fare. Pensavo stessimo discutendo sulla razza, cosa che penso stiano facendo tutti».

IL DIBATTITO - Lunedì, durante una discussione su un distretto scolastico del Tennessee che vietava il romanzo di Art Spiegelman, vincitore del Premio Pulitzer e in qualche modo grafico ambientato nell'Olocausto, Maus, Goldberg aveva detto: «Se hai intenzione di farlo, allora siamo sinceri al riguardo. Perché l'Olocausto non riguarda la razza. No, non si tratta di razza». La co-conduttrice Joy Behar ha subito chiesto a Goldberg: «Allora di cosa si trattava?» «La disumanità dell'uomo verso l'uomo - aveva replicato l'attrice - Questi sono due gruppi di persone bianche». «No Whoopi, l'Olocausto riguardava l'annientamento sistematico del popolo ebraico da parte dei nazisti, che consideravano una razza inferiore», ha scritto Greenblatt lunedì su Twitter. »Li hanno disumanizzati e hanno usato questa propaganda razzista per giustificare il massacro di 6 milioni di ebrei. La distorsione dell'Olocausto è pericolosa».