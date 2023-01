Edith, stasera in tv la storia della Bruck: il documentario esclusivo sulla scrittrice soppravvissuta all'Olocausto in onda su La7

Stasera in tv, mercoledì 25 gennaio, alla vigilia della Giornata della Memoria, per non dimenticare le vittime dell'Olocausto, La7 manda in onda un documentario esclusivo dal titolo Edith. Il documentario, nasce da una idea di Giovanna Boursier, con la sceneggiatura scritta insieme alla protagonista e la regia di Michele Mally – e rappresenta una testimonianza unica ed eccezionale della scrittrice e poetessa di origini ungheresi naturalizzata italiana, sopravvissuta all’olocausto e alla deportazione nei campi di Auschwitz, Dachau e Bergen – Belsen.

Edith, stasera in tv la storia della Bruck

Si apre con Edith Bruck intenta a guardare un vecchio documentario ungherese, «A Látogatas», che in italiano significa «La visita». È lei sullo schermo, più giovane, nel 1982, tornata in Ungheria per rivedere la casa dove è nata e dove venne catturata. Attraverso queste immagini, inedite in Italia, del documentario esclusivo, Edith, presentato in esclusiva, stasera (25 gennaio) alle 21.15 su La7 da Andrea Purgatori, la Bruck torna per noi a ricordare e riflettere.

Il documentario esclusivo

Realizzato da 3D Produzioni in collaborazione con La7, in occasione della Giornata della Memoria, per non dimenticare gli orrori della guerra, le vittime dell'olocausto e la shoah, è il ritratto di una donna capace di continuare a vivere e amare e che non tralascia nulla della sua storia: dal Lager all'amore infinito per il poeta Nelo Risi, fino alla scrittura che le ha permesso di continuare a vivere. Tutto disegnato alla luce dell'oggi, nella casa di Via del Babuino dove abita da 62 anni, circondata dai colori e dai rumori della Roma «eterna», come la definisce Edith, quella che ormai è diventata la sua patria, «tra piazza del Popolo e piazza di Spagna».

«Edith» ha avuto inoltre il Patrocinio di Ucei - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Fondazione Museo della Shoah, del Dicastero della Cultura e l'Educazione, e con la collaborazione dell'Accademia d'Ungheria a Roma.