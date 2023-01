Andrea Paone, cattute choc sull'Olocausto: bufera social sul comico toscano

Battute choc che hanno scatenato una bufera sui social. Sul web, il cosiddetto black humor del comico livornese Andrea Paone non è passato inosservato, colpa soprattutto di una serie di affermazioni offensive sull’Olocausto, che scandiscono alcuni momenti del suo ultimo show, Invendibile, con cui attualmente si esibisce nei teatri italiani e proprio stasera sarà in scena a Battipaglia, provincia di Salerno.

Le battute choc del comico toscano, cosa ha detto

I filmati, intrisi di luoghi comuni sulle persone di religione ebraica, in queste ore si inseguono su WhatsApp, mentre sono progressivamente spariti dalle altre piattaforme. «Gli ebrei sono attaccatissimi alla vita, ma solo perché morire costa troppo», così Paone, richiamandosi ad un luogo comune, fa riferimento all'attaccamento al denaro, fra le risate (anche queste choc) degli spettatori. Mentre il monologo prosegue con un riferimento all'orrore della Shoah: «Mia nonna non voleva morire per quel motivo lì. Costa troppo datemi fuoco, diceva. Vabbè nonna, bastava nascere negli Anni 40».

Ma non è l’unico video, in un altro, più datato, in cui appare senza barba e con i capelli più corti, Paone elenca i consigli per approcciarsi in modo corretto a un’ipotetica ragazza ebrea incontrata casualmente al bancone del bar: «Non chiedetele subito il numero. È passato tanto tempo, adesso hanno anche un nome». Il riferimento, volutamente poco celato, è al marchio a fuoco che veniva impresso a quanti durante la seconda guerra mondiale conoscevano l’orrore dei campi di sterminio. Ferite ancora fresche, ricordi purtroppo vivi nella memoria e sulla pelle di molti.

La comicità irriverente di Andrea Paone

Un tono irriverente e forte che, occorre precisarlo, è il marchio di fabbrica del comico originario di Livorno e viene utilizzato per descrivere qualsiasi argomento: dai propri familiari agli aspetti più delicati della società in cui viviamo. Trasferitosi dalla Toscana a Roma per motivi di studio, la carriera di Paone comincia nel 2017, mentre nel 2021 sbarca su Prime Video con Tutto molto sbagliato. In mezzo il suo primo libro Stavo bene prima di conoscermi, con prefazione di Lo Sgargabonzi. Lo scorso anno l’esordio al cinema con il film di Giovanni Virgilio I racconti della domenica.