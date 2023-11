Whoopi Goldberg ringrazia Fiorello e Mahmood per l'omaggio a Viva Rai2: «Meraviglioso». Lo showman: «Non ci credo»

Whoopi Goldberg, nel giorno del suo 68esimo compleanno, ha ringraziato in diretta televisiva Fiorello e Mahmood per l'omaggio ricevuto a "Viva Rai2". L'attrice, ospite del programma "The View" sulla Abc, ha mostrato il video del tributo che lo showman e il cantante, vestiti da suore, le hanno dedicato sulle note del musical di "Sister Act".

«Davvero meraviglioso», lo ha definito l'attrice premio Oscar citando Fiorello e Mahmood. Whoopi Goldberg ha anche dedicato una storia di Instagram all'omaggio italiano, ringraziando e taggando Fiorello e Mahmood. Il video dell'intervento dell'attrice è stato postato sui social dallo stesso Fiorello, che ha commentato scrivendo: «Non ci credo!».