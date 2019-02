Wanda Nara scatenata per difendere Icardi, il post che commuove

Wanda Nara scatenata su twitter per difendere il suo Mauro Icardi, al centro dell'attenzione mediatica per la scelta dell'Inter di togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere Samir Handanovic. Il numero 9 nerazzurro non giocherà oggi il match contro la Sampdoria. Ma la moglie e agente, che ieri è stata coinvolta nel lancio di un sasso contro la sua auto, non ci sta e ha passato la serara di ieri e la notte sui social network per stare al suo fianco.

Wanda Nara, sassi contro la sua auto: a bordo anche i tre figli

Un collage di foto che ritraggono Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di un addio o, forse, una dimostrazione del senso di appartenenza dell'attaccante ai colori nerazzurri.



Ultimo aggiornamento: 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi ritwitta i gol più belli di Icardi che vengono pubblicati dai tifosi. In molti, sul profilo della moglie e agente, gli chiedono di sistemare la situazione con il club nerazzurro, messaggi che anche Wanda Nara condivide. Poi questa mattina risponde ad una tifosa che afferma di non voler andare a San Siro visto che Icardi non ci sarà: «Vai allo stadio e oggi forza Inter».