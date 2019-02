Inter, paura per Wanda Nara e i figli: sasso contro la moglie di Icardi

Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha colpito un finestrino della sua auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma l’episodio testimonia come stia salendo la tensione intorno alla famiglia Icardi. Wanda quasi certamente sporgerà denuncia per questo episodio, che fa arrivare a livelli inauditi la tensione per il difficile rinnovo contrattuale.



Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA