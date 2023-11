Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano l'ecografia delle gemelle: «Lei è la donatrice, lei la ricevente»

Dopo lo spavento della settimana scorsa, Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a parlare su Instagram della gravidanza, pubblicando una foto dell'ecografia delle gemelline: «Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere. Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace».

La foto

I problemi della gravidanza

Qualche giorno fa Veronica Peparini aveva raccontato su Instagram ai suoi followers i problemi relativi alla sua gravidanza gemellare: «La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà». Veronica ha poi aggiunto: «Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web». Infine, dopo aver ringraziato i medici del Bambino Gesù ha aggiunto: «Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole».