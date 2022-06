Uomo morto nella Death Valley dopo che la sua auto aveva finito la benzina: ondata di caldo sino a 50,5°

Un uomo è stato trovato morto nella Death Valley californiana. David Kelleher, 67 anni, originario di Huntington Beach, è sceso dalla sua auto quando ha esaurito il carburante trovandosi di fronte alle temperature torride della Valle della Morte. La sua auto è stata notata da un ranger l'8 giugno poiché era l'unica nel parcheggio di Zabriskie Point, uno dei punti più panoramici e famosi. Tre giorni dopo, lo stesso ranger ha notato il veicolo ancora nel parcheggio ed è suonato il campanello di allarme.

Death Valley, ricerche difficili

Le ricerche, rese molto difficili a causa del caldo torrido, si sono concentrate su Golden Canyon e Badlands Trails. Kelleher è stato letteralmente ingoiato da un'ondata di caldo che ha visto le temperature nella Death Valley schizzare sino a 50,5°. Il cadavere dell'uomo è stato trovato intorno alle 14.00 di martedì a circa due miglia e mezzo dal suo veicolo e vicino alla California Highway 190. Il corpo era «oscurato dal terreno e da un albero di mesquite», hanno detto i funzionari del parco.

L'uomo potrebbe aver camminato da Zabriskie Point verso Furnace Creek contravvenendo alle norme di sicurezza in questi casi. È meglio infatti attendere nei pressi della propria vettura, che offre un modo per ripararsi dal sole, piuttosto che incamminarsi. «Il National Park Service incoraggia i visitatori del parco a stare al sicuro in estate evitando di fare escursioni a bassa quota dopo le 10, rimanendo a pochi passi dall'aria condizionata, bevendo molta acqua e mangiando spuntini salati», hanno affermato i funzionari. La morte di Kelleher è la seconda in pochi giorni in zona. John McCarry, 69 anni, di Long Beach, è stato trovato morto nella Panamint Valley il 1 giugno. Il Parco Nazionale della Valle della Morte si trova a est delle montagne della Sierra Nevada, lungo il confine tra California e Nevada.