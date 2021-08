Caldo, 48.8° a Floridia (Siracusa): nuovo record europeo. Il precedente era di 48.5° nell'Ennese

Mercoledì 11 Agosto 2021, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 18:25

Estate torrida: record europeo del caldo a Floridia, alle porte di Siracusa, che con 48.8 gradi strappa il primato a Catenanuova (Enna) dove nel 1999 il termometro registrò 48.5 gradi. Detto che a Floridia (21mila abitanti, a 111 metri sul livello del mare) i termometri elettronici (esposti al sole) delle farmacie arrivano a indicare anche 51 gradi, che è poi la temperatura percepita in queste giornate infernali, la registrazione del record arriva dalla rete di stazioni Sias che fornisce informazioni agli agricoltori. Come spiega lo stesso Servizio informativo agrimeteorologico siciliano, il dato record non va considerato ufficiale perché "i dati riportati sono prodotti direttamente dalle stazioni Sias abilitate e non sono soggetti ad alcuna procedura di controllo e validazione, né automatica né manuale. Possono pertanto riportare errori dovuti a malfunzionamento dei sensori nonché ad interventi di manutenzione", ma ugualmente il dato odierno è comunque importante in attesa di ulteriori validazioni che permetterebbero a Floridia di mantenere la posizione nelle 10 località più calde della Terra. Della Terra perché è chiaro che in Europa non c'è storia, nemmeno a prendere in considerazione le località più torride di Spagna o Grecia, ad esempio.