"Firenado", l'incubo dei tornado di fuoco si abbatte sulla California. Caldo record nella Death Valley: 54,4°

The National Weather Service has issued a rare fire tornado – or "firenado" – warning in California.



More here: https://t.co/XNoQezJtWr pic.twitter.com/mBpAViuHwb — SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020

La California brucia. Letteralmente. Nella Death Valley è stata registrata la temperatura più alta mai registrata, 54,4 gradi centigradi, confermati dal National Weather Service americano; e l’intera West Coast americana è nella morsa del caldo. Il record precedente, che risale al 2013, era di “soli” 54 gradi (un dato precedente, 56,6, non è mai stato verificato con certezza). Finora la temperatura più torrida nel pianeta era stata registrata in Tunisia, 55 gradi centigradi; ma risale a un tempo (il 1931) in cui le verifiche non venivano compiute con la stessa accuratezza di oggi.L’attuale ondata di calore che ha investito gli Stati Uniti si estende dall’Arizona, nel Sud-Ovest del Paese, fino allo Stato di Washington, nel Nord-Ovest.Il picco è atteso tra oggi e domani, e intanto si verificano fenomeni quasi “mitologici”, come i temutissimi “firenado”.Si tratta di veri e propri “tornado di fuoco” generati da un incendio e dalle temperature altissime che creano un vortice. Simili fenomeni - distinti da questi, secondo gli esperti - si verificano, per esempio, durante un’eruzione vulcanica (e non è raro assistere, durante fenomeni di questo genere, anche a vere e proprie tempeste di fulmini). Un “firenado” di grandi proporzioni è stato osservato sabato scorso, nella Lassen County.Un allarme "firenado" era stato lanciato nei scorsi giorni, a causa degli incendi registrati al confine tra Nevada e California. Il vortice di fiamme, si apprende da Sky News, ha lambito la città di Loyalton e poi ha attraversato un'autostrada, causando il panico tra gli automobilisti. I "firenado" sono fenomeni atmosferici rari, che si generano quando un incendio viene investito da correnti d'aria che cambiano direzione, come nelle comuni trombe d'aria. Nei deserti, questi fenomeni causano a volte dei vortici di polvere circoscritti, che qualcuno chiama "diavoli di sabbia".