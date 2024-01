Paolo Bonolis, la rivelazione su Instagram: «Avevo un fantasma in casa. Una sera Sonia l'ha visto parlare con me, poi me ne sono andato»

«Davvero avevi un fantasma in casa?» Questa la domanda di un fan a Paolo Bonolis durante una diretta Instagram. Il conduttore senza nessuna remora risponde: «Sì. Il primo appartamento in cui ho vissuto da solo l'ho comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione, per cercare un'indipendenza dalla famiglia. Vicino casa nostra avevano ammazzato uno e quell'appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l'ho preso e amen, sono andato lì».

Paolo Bonolis e il fantasma in casa

Il racconto prosegue entrando nei dettagli: «Per un certo lasso di tempo non è successo niente.

Cosa è successo

Il fantasma si è manifestato anche davanti l'ex moglie di Bonolis: «Sono stato abbastanza chiaro e non è successo più niente, finché una sera venne per la prima volta Sonia (Bruganelli, ndr) a dormire da me e mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto, ha sovrastato lei e ha messo una mano su di me e ha cominciato a parlare. Io non ricordo niente. La mattina me l'ha raccontato e le ho spiegato la vicenda, da quel momento non è successo più niente. Tranne che ho cambiato casa, perché se no non si dormiva più».