Ilary Blasi e Totti, relax e auguri dalle Maldive: «Buon anno nuovo a tutti»

Capodanno alle Maldive per Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno festeggiato il 2019 in famiglia, immersi in un panorama paradisiaco. L'ex capitano e ora dirigente della Roma, insieme alla conduttrice, sta infatti passando qualche giorno di vacanza in un lussuoso resort, da cui la famiglia Totti ha inviato gli auguri a tutti i follower.

Sui vari social, da Facebook a Instagram, Francesco Totti ha infatti postato una foto in compagnia di Ilary Blasi e dei loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. «Buon anno nuovo a tutti!», si legge nel post convidiso da Totti. Approfittando della sosta del campionato e degli impegni televisivi, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo alcuni giorni di relax alle Maldive per ricaricare le batterie.

Nel 2019, infatti, i coniugi Totti dovranno tornare ai rispettivi impegni: Francesco, a soffrire in tribuna per la sua Roma, reduce da un avvio di stagione altalenante e troppo discontinuo, e Ilary, a presentare nuovamente alcuni dei programmi di punta di Mediaset.

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA