Vacanze alle Maldive per Totti, Florenzi e Pellegrini. De Rossi resta a casa per allenarsi

Ultimo aggiornamento: 12:33

La decisione più clamorosa l'ha presa Danielerestando a Roma a curarsi mentre la moglie Sarah e i bambini Noah e Olivia sono alla Maldive a godersi le vacanze invernali. Daniele vuole recuperare dall’infortunio al ginocchio, quella maledetta cartilagine non lo ha lasciato in pace nel suo ultimo anno di contratto in giallorosso. Nell’isola sull’oceano Indiano ci sono anche Francesco, Lorenzoe Alessandroche festeggeranno il primo dell’anno in costume assieme alle rispettive famiglie. Sono volati al caldo ancheche tra i grattaceli di Dubai hanno incontrato gli avversari - in campo - Perisic, Pjanic e Misimovic. Sui social c’è le foto di Edin assieme all’amico Zvjezdan suo connazionale ed ex compagno di squadra al Wolfsburg. Vacanze in Europa, invece, perche ha scelto Siviglia per stappare lo spumante alla mezzanotte, una città che gli ricorda i suoi trascorsi con la squadra allenata Machín. Rientro a casa perche sono tornati in Argentina: a entrambi la seconda parte del 2018 non ha dato soddisfazioni, la speranza è di mettersi gli infortuni alle spalle e ripartire dalla prima gara dell’anno del 2019 contro l’Entella (14 gennaio ore 21), magari con una maglia da titolare.