Totti-Ilary, Rocco Siffredi: «Lui è ancora innamorato di lei. La Blasi è una calcolatrice». Poi l'attacco a Fabrizio Corona

La separazione dell'anno tra Francesco Totti e Ilary Blasi dacchè doveva essere una questione riservata è diventata di dominio pubblico. Dopo le rivelazioni, a indizi, che sta rilasciando Fabrizio Corona a suon di «questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce» ora torna sulla questione anche Rocco Siffredi.

Totti-Ilary, la verità di Rocco Siffredi

Dal settimanale Mowmag il regista porno ha raccontato di conoscere molto bene i due ex coniugi essendosi incontrati diverse volte in vacanza. «In lui ho sempre notato una grande sensibilità. Lei invece è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice». E si torna sulla prima intervista che il Capitano giallorosso ha rilasciato due giorni fa e di cui si continua a parlare. tradimenti, rolex rubati, borse nascoste. Parole, quelle di Totti, che sanno di risentimento. «So che lui è una persona profondamente sincera. Il suo è stato un atto di coraggio e enorme. Nei confronti della moglie si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo dispiaciuto». Sicuramente una storia di 20 anni non si dimentica così. «È anche vero che neanche lui è un santo. tuttavia l'amore non può essere buttato via così per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma non è un tradimento a giudicare 20 anni di rapporto, di famiglia». Un pensiero quello di Siffredi che lo stesso ha voluto condividere con il re di Roma. «Ho scritto a Francesco, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary perché temo che si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara piu' grossa».

L'attacco a Fabrizio Corona

Ma l'attore porno non si tira indietro neanche nel giudicare l'intervento dell'ex re dei paparazzi che si dice pronto a raccontare tutta la verità su Totti e Ilary urlando ai suoi follower che tra i due non c'è mai stato amore. «Ma stiamo scherzando? Non fai tre figli con una persona che non ami. D'altra parte Corona non sa neanche cosa è l'amore, non dicesse caxxate. Poi lui vive di scandali, non a caso è piu' calcolatore di Ilary».

Il consiglio dell'attore porno

Insomma secondo Rocco Siffredi le corna non posso essere un motivo per divorziare. «Se c'è vero amore le corna le perdoni, invece qui predomina l'orgoglio», e per l'attore cvhi sta mettendo in campo l'orgoglio è Ilary. «Le corna non le lavi mica con l'onore». Per finire Rocco lancia un consiglio a entrambi e ci vanno in ballo anche gli amanti Noemi Bocchi e Cristiano Iovino: «A tal proposito commentiamo anche il personal trainer con cui lei avrebbe una relazione. È la brutta copia di Francesco, quindi ambedue cercano i facsimile dei loro partner, ma tornassero all'originale»