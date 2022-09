Totti-Ilary e la Guerra dei Rolex: quanto vale la collezione di orologi che la Blasi avrebbe portato via all'ex Capitano?

Nell'"accordo" (che ormai sembra sempre piu' lontano) di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci finiranno sicuramente anche gli orologi. Dopo l'intervista che il pupone ha rilasciato la battaglia tra lui e la ex moglie diventa (per i social) la Guerra dei Rolex. Totti ha dichiarato che l'ex moglie, accompagnata dal padre, ha "svaligiato", la cassetta di sicurezza della banca portandosi via tutta la collezione dei Rolex. Ma quanto vale la collezione?

Totti-Ilary e la guerra dei Rolex: il valore

Non sappiamo con esattezza il valore di quel caveau ma quello che possiamo provare a ricostruire è il valore degli orologi che hanno avuto al polso in questi anni il re e la regina di Roma.