Fabrizio Corona, la “strategia” contro Totti e Ilary e le (mancate) rivelazioni: cosa sta succedendo?

Francesco Totti ha rotto il silenzio. Ha rivelato la verità, la sua, sul motivo che lo ha portato a chiedere la separazione da Ilary Blasi. Tante le accuse, anche poco lusinghiere, e ora tutti sono pronti a vuotare il sacco. All'attacco è partito, già da ieri, Fabrizio Corona. «Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose - con queste parole l'ex re dei paparazzi ritorna a bomba sul caso Totti-Ilary sul suo profilo Instagram - La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi». È di poche ore fa una stories in cui Corona fa sentire ai follower una telefonata con una ragazza che dichiara di essere stata con l'ex pupone e annuncia che alle 18 si saprà tutta la verità. Non ha aspettato i 7 giorni dichiarati Fabrizio e comincia così a raccontare tutto ciò che sa. E il web si infiamma.

E riparte il leitmotiv di Fabrizio: Corona non perdona. Esce così, stamattina, la prima foto. N.1 Martina... la foto è sgranata ma si vede una ragazza bionda entrare in un auto. «Ora racconterò tutta la verità». Insomma a Corona quell'attacco in diretta che Ilary gli fece al Gf Vip accusandolo di aver montato ad arte lo scoop su Flavia Vento sembra proprio non essere andato giu'. Aspettava il momento giusto per vendicarsi e ora è arrivato. Insomma Noemi Bocchi non sarebbe la prima "amante" di Totti, secondo quanto fa intendere Corona, e neanche per la Blasi, Cristiano Iovino (il presunto flirt che le è stato affiancato) ,sarebbe l'unica distrazione che ha avuto in 20 anni d'amore.

Le accuse

Totti accusa l'ex moglie di aver avuto un amante e di avergli rubato i Rolex, lei replica con un sintetico: «Ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie» in perfetto stile Blasi. Nel mezzo ci si mette Corona. «L'ho sempre detto che si tradiscono da anni - ha dichiarato - quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l'un l'altro». Da ieri non si parla d'altro e ora alle 18 la verità.

Il "gioco" di Corona

L'attesa cresce. Passano le 18, arrivano le 18.15, poi le 18.45 e ancora nulla. Le storie di Fabrizio compaiono alle 19, con un'ora di ritardo rispetto a quanto aveva annunciato. E cosa appiamo di piu? Nulla o quasi. Si parte con gli indizi.

Primo indizio.

«Ilary ieri postava sui social le tagliatelle fatte dalla nonna a Roma. Ma la sera era a Milano a casa della sua famosa agente, che ha ripreso e postato sui social tutto e tutti. Lei no però. C'era anche Jack La Furia che l'ha salutata con un paio di corna. Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache. Noi c'eravamo». Allusivo, malizioso, ma senza nulla di concreto. «This is my game». È questo il gioco di Fabrizio Corona, e sarà questo fino a quando non dirà tutto: la prossima settimana. La stories finisce con un evidenziato "Vi farò sapere". E l'attesa cresce.