Tiktoker ricattata, hackerato il profilo di Nonna Natalina. Il nipote: «Hanno chiesto il riscatto»

Tiktoker ricattata. Il profilo TikTok di nonna Natalina, star del web che grazie alle sue ricette conta oltre 100mila follower su TikTok, è stato hackerato. A scoprire il furto d'identità è stato il nipote Luca Mercati, che si occupa anche di riprendere le video-ricette della nonna, poi caricate sui social e visualizzate da centinaia di migliaia di utenti. «Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile - racconta il nipote -. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare».

Il furto d'identità e la denuncia

Gli hacker hanno chiesto un riscatto di 1000 euro per restituire il profilo a Nonna Natalina, 88enne di Arezzo che per non si è piegata alla richiesta e ha deciso di sporgere denuncia alla polizia postale.

Il successo di Natalina Moroni, origina di Sansepolcro (Arezzo), è nato per caso: il nipote Luca l'aveva ripresa mentre cucinava e aveva postato il video su TikTok. Di lì, migliaia di persone, non sono italiane, si sono appassionate ai gesti semplici, ai metodi tradizionali e all'amore con i quali Natalina dà vita ai suoi piatti. Recentemente, la città di Firenze ne ha riconosciuto il valore nominandola ambasciatrice delle tradizioni italiane. Ora si attende che gli esperti della polizia postale eseguano tutti gli accertamenti per individuare gli hacker e restituire a nonna Natalina il suo seguitissimo account.