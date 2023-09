Temu, l’app più popolare del momento è uno spyware? “Disinstallatela subito”

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:12

L'ascesa di Temu, l'app di e-commerce nota per offrire prodotti a prezzi convenienti, è stata incredibilmente notevole: con una campagna pubblicitaria aggressiva che ha attratto infatti oltre 100 milioni di utenti ma sembrerebbe che Temu sia molto aggressivo a causa della sua natura di spyware. Una recente ricerca condotta da Grizzly Research sta dunque sollevando delle domande scomode sulle reali intenzioni di questa applicazione, definendola addirittura "il malware/spyware più pericoloso in circolazione". Gli esperti di Grizzly Research hanno analizzato a fondo Temu, identificando una serie di funzionalità considerate pericolose. La teoria avanzata dalla ricerca sostiene che Temu potrebbe deliberatamente operare in perdita per attrarre sempre più utenti, ma fare profitto vendendo i dati personali degli utenti. Il consiglio è disinstallare l'applicazione e, se si desidera effettuare acquisti, utilizzare il sito web. Foto: Shutterstock - Musica: Korben

