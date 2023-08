Tananai: «La coppia di Tango? Lui è ancora al fronte. Ho rifiutato una cifra spropositata per lo spot di uno spazzolino, i soldi non sono tutto»

E' uno degli artisti del momento. Tananai, soprannome che gli ha dato suo nonno Pino, in dialetto milanese si usa per i bambini pestiferi, ha duettato con Ligabue, Pezzali e Tiziano Ferro ma l'artista milanese, 28 anni, ha dovuto dire anche dei no: «Mi offrivano una somma spropositata per fare da testimonial di uno spazzolino. Non mi pare giusto invitare i fan a lavarsi i denti: lo facciano i genitori e dentisti... Sono uno che vive alla giornata e sto bene con quello che guadagno: non mi interessa avere un macchinone o una casa più grande, mi interessa che quando parlo a una persona questa sa che credo in quello che dico. Ero più felice prima che ci fossero i soldi: erano una delle caselle da raggiungere, l'insicurezza mi dava benzina che ora cerco in altro», racconta al Corriere della Sera.

Daniela Mazzacane, morta giornalista del Tg Norba: aveva 59 anni. Lo straziante addio dei colleghi

La coppia ucraina di "Tango"

In Tango, il brano di Sanremo 2023, mostrava i video veri di una coppia separata dalla guerra in Ucraina. «Olga e Maxim li ho sentiti la settimana scorsa - racconta - Lui è ancora al fronte.

Lei sta bene e mi ha detto che con tutte le segnalazioni che le sono arrivate ha iniziato ad ascoltare la mia musica: mi fa piacere».

Il concerto a Milano

Dopo il Forum a primavera, un altro appuntamento milanese sold out: il Carroponte il 9 settembre (come anche la chiusura a Roma del 25 settembre)...«Da piccolo ho fatto fatica a essere accettato da Milano. Quando dicevo che ero di Cologno venivo trattato con sufficienza. Se non hai successo, e lo metto fra molte virgolette, nella tua città vuol dire che chi ti conosce non ti percepisce come sincero. Sono orgoglioso che Milano mi faccia toccare il suo affetto».