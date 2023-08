Daniela Mazzacane, morta giornalista del Tg Norba: aveva 59 anni. Lo straziante addio dei colleghi

Addio alla popolare giornalista e volto del tg Norba, Daniela Mazzacane. La donna è morta dopo una lunga malattia all’età di 59 anni.

La carriera



Aveva esordito al Tg Norba 25 anni fa conducendo l’edizione ammiraglia del Tg delle 7,30 con il direttore Vincenzo Magistà. In seguito aveva coordinato e condotto il Tg Prima, un telegiornale di costume e società. Recentemente, prima di essere colpita dalla malattia, era stata tra le conduttrici di Pomeriggio Norba.

Sin dal suo esordio sul piccolo schermo della più importante televisione locale italiana era riuscita a entrare in sintonia con i telespettatori, raggiungendo una grande popolarità. Una dote che l’ha portata anche ad avere una intensa vita al di fuori degli studi televisivi presentando e organizzando eventi molti dei quali a scopo benefico.

L'intervista su Rai 1



Daniela aveva attirato l’attenzione di Gigi Marzullo che la intervistò su Rai 1 raccontando la sua carriera televisiva.

Un linguaggio semplice, aspetto sempre curato e decoroso perché così si entra nelle case della gente, una innata capacità di parlare a tutti e con tutti, una qualità che la portava ad avere rapporti a tutti i livelli.

Era popolare anche tra i più giovani: le scolaresche che passavano dalla redazione dinanzi a Daniela si bloccavano chiedendo un tempo autografi e più recentemente selfie.

E lei si è sempre prestata, non si è mai tirata indietro, non si è mai risparmiata.

Il dolore dei colleghi



I colleghi la ricordano per la disponibilità e la semplicità: era una star ma quando qualcuno glielo faceva notare scoppiava a ridere quasi incredula.

"Daniela - scrive il direttore di Norba Notizie, Maurizio Angelillo - era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba.

C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è stato sempre a fianco sino all’ultimo".

Alla sua famiglia si stringe Radio Norba, l’editore Marco Montrone, il Direttore artistico, Alan Palmieri, la Redazione, i conduttori e i tecnici. «Un pensiero speciale a Daniela - prosegue Angelillo - va da chi sta scrivendo queste righe, sforzandosi di essere sobrio. Sono stato suo collega al Tg Norba, concepimmo insieme il Tg Prima, abbiamo riso e abbiamo discusso. Le dissi che volevo scrivere un libro su di lei: la sua popolarità era per me un fenomeno fuori dal normale che andava raccontata. Iniziammo a lavorare poi vicissitudini varie ci fecero lasciare il lavoro a metà. Peccato. L’ultimo capitolo, Daniela, di un libro che non c’è, l’hai scritto tu. Ci mancherai».