Swan, morto all'improvviso a 41 anni il ballerino e coreografo pugliese: è stato pionere di popping e locking

Si è spento improvvisamente all'età di 41 anni Luigi Swan, per tutti solo Swan, pseudonimo di Luigi Piccione, danzatore pugliese nato a Taranto ma residente da diverso tempo a Bologna: era un ballerino e coreografo italiano di genere popping e locking conosciutissimo a livello nazionale e non solo. Considerato uno dei pionieri in Italia, per quanto riguarda Popping e Locking, ha formato la maggior parte dei ballerini italiani appassionati a questi stili. Opera nel territorio nazionale e internazionale con workshops, spettacoli, giurie, convention, con l'intento di divulgare la conoscenza e le tecniche del poppin' e del lockin'.

A Roma diverse le sue lezioni tenute alla Santinelli Dance Acedemy di Balduina e via Mattia Battistini.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare Swan. «Il mio mondo si ferma e tutto a d'un tratto il fiume in piena❤️ precisamente 3 settimane fa abbiamo passato due giornate insieme come i vecchi tempi dove ti ho presentato le mie bimbe e tutta la mia nuova vita eri entusiasto...forse più di me», scrive Moko su Facebook.

Tanta incredulità per la scomparsa improvvisa di cui ancora sono ignote le cause ma, secondo quanto trapelato, si sarebbe trattato di un malore improvviso mentre era in casa. Tanto dolore sul web dai suoi seguaci, da chi amava la danza e, soprattutto, da chi lo conosceva personalmente.