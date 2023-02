Susan Wojcicki, la top manager di Yotube si dimette: «Voglio stare con la famiglia». Nel suo garage nacque Google

Susan Wojcicki, 54 anni e cinque figli, patrimonio stimato in quasi 500 milioni di dollari, è una delle 10 donne più ricche del mondo. E' stata la prima padrona di casa di Google, nel vero senso della parola. E ora dopo 9 anni da amministratrice delegata di Yotube ha deciso di dimettersi «per iniziare un nuovo capitolo incentrato sulla famiglia».

La sua storia

Venticinque anni fa prese la decisione di unirsi a un paio di studenti laureati di Stanford che stavano costruendo un nuovo motore di ricerca. I loro nomi erano Larry e Sergey. Vide il potenziale di ciò che stavano costruendo, il che fu incredibilmente eccitante, e sebbene l'azienda avesse solo pochi utenti e nessun reddito, decise di unirsi al team: così nacque Google.

Il garage in cui nacque Google

Poco dopo che i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin trasformarono il loro motore di ricerca in un'azienda nel 1998, fu proprio lei infatti ad affittare loro il garage della sua casa a Menlo Park, in California, per 1.700 dollari al mese. Page e Brin - entrambi 25enni all'epoca - continuarono a perfezionare il loro motore di ricerca nel garage di Wojcicki per cinque mesi prima di trasferire Google in un ufficio più formale e in seguito convinsero la loro ex padrona di casa ad andare a lavorare per la loro azienda. «Una delle migliori decisioni della mia vita», ha scritto Wojcicki, 54 anni, diventata poi amministratrice delegata di YouTube, che oggi si dimetterà dopo nove anni al timone della più grande piattaforma di video online del mondo: lo ha annunciato lei stessa in un post sul suo blog, rivelando anche che il suo successore sarà il chief product officer di YouTube, Neal Mohan.

Chi è

Wojcicki, 54 anni, è figlia del presidente del dipartimento di Fisica della Stanford University, a Palo Alto, e di una giornalista che ha avuto tra i suoi allievi anche Lisa Brennan-Job, la figlia del fondatore di Apple, e James Franco. Origini russo-polacche, è una creatura della Silicon Valley da cima a fondo. Dopo la laurea in storia e letteratura all'Università di Harvard frequentò un corso di informatica che, disse, “cambiò il mio modo di pensare, su ogni cosa”, decise di assecondare il grande fermento imprenditoriale che si percepiva in quell'area della California di quegli anni e si iscrisse a un Mba in Economia.

E' stata in precedenza vicepresidente senior per i prodotti pubblicitari di Google ed è diventata Ceo di YouTube nel 2014. Prima di Google, Wojcicki ha lavorato presso Intel e Bain & Company. È a Susan Wojcicki che si deve l'invenzione dei Doodle e, qualche anno dopo, l'idea che ha segnato una prima grande milestone del gruppo: il suo ingresso, prepotente, nell'advertising online con gli AdSense, oggi utilizzati da oltre 11 milioni di siti web nel mondo.

«Nel corso degli anni - racconta - ho ricoperto molti ruoli e fatto così tante cose: gestito il marketing, co-creato Google Image Search, guidato la prima ricerca di video e libri di Google, nonché le prime parti della creazione di AdSense, lavorato alle acquisizioni di YouTube e DoubleClick , è stato SVP di Ads e, negli ultimi nove anni, CEO di YouTube. Ho accettato ogni sfida che mi si presentava perché aveva una missione che ha giovato alla vita di così tante persone in tutto il mondo: trovare informazioni, raccontare storie e supportare creatori, artisti e piccole imprese. Sono così orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto. È stato esaltante, significativo e divorante».

Le decisioni dell'addio

«Oggi, dopo quasi 25 anni qui, ho deciso di fare un passo indietro dal mio ruolo di capo di YouTube e iniziare un nuovo capitolo incentrato sulla mia famiglia, sulla mia salute e sui progetti personali che mi appassionano. È il momento giusto per me e mi sento in grado di farlo perché su YouTube abbiamo un team di leadership incredibile. Quando sono entrato a far parte di YouTube nove anni fa, una delle mie prime priorità è stata coinvolgere un incredibile gruppo dirigente. Neal Mohan era uno di quei leader e sarà l'SVP e il nuovo capo di YouTube. Ho trascorso quasi 15 anni della mia carriera lavorando con Neal, prima quando è passato a Google con l'acquisizione di DoubleClick nel 2007 e quando il suo ruolo è cresciuto fino a diventare SVP degli annunci display e video. È diventato Chief Product Officer di YouTube nel 2015. Da allora, ha creato un team di prodotto e UX di prim'ordine, ha svolto ruoli fondamentali nel lancio di alcuni dei nostri prodotti più importanti, tra cui YouTube TV, YouTube Music e Premium e Shorts, e ha guidato il nostro team Affidabilità e sicurezza, assicurando che YouTube sia all'altezza delle sue responsabilità come piattaforma globale. Ha un senso meraviglioso per il nostro prodotto, la nostra attività, le nostre comunità di creatori e utenti e i nostri dipendenti. Neal sarà un leader formidabile per YouTube. Con tutto ciò che stiamo facendo su Short, streaming e abbonamenti, insieme alle promesse dell'intelligenza artificiale, le opportunità più entusiasmanti di YouTube sono davanti a noi e Neal è la persona giusta per guidarci».

Il messaggio per gli youtuber

«Per tutti gli YouTuber con cui ho avuto il privilegio di lavorare - continua - avete fatto così tanto per migliorare questa piattaforma nel corso degli anni. Avete creato la più grande economia creativa che il mondo abbia mai visto, abilitato forme di arte e narrazione completamente nuove e supportato milioni di creatori e artisti per raggiungere un nuovo pubblico, il tutto investendo in una crescita responsabile in modo che questa brillante comunità di creatori, artisti, spettatori e gli inserzionisti potrebbero non solo coesistere, ma prosperare insieme.