Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per Gilberto Cavallini. L'ex terrorista dei Nar non era in aula

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha confermato l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte dopo sette ore di camera di consiglio. L'imputato non era presente in aula.

Cavallini, accusato di essere uno degli esecutori della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Cavallini è stato condannato in primo grado nel gennaio del 2020 alla pena dell'ergastolo. Prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio ci sono state le repliche del sostituto pg Nicola Proto e degli avvocati di parte civile che assistono i familiari delle vittime.