Sinner-Djokovic le pagelle live della semifinale di Wimbledon. In palio un posto per la finale in programma domenica a Wimbledon cfontro il vincente di Alcaraz-Medvedev.

Diretta Sinner-Djokovic

Pagelle primo set (Sinner-Djokovic 3-6)

Sinner 5,5: Jannik non gioca male ma paga al secondo game l'unico vero passaggio a vuoto della frazione quando l'avversario si porta sul 30-40 e conquista il break alla prima occasione. L'altoatesino ha le sue chances, riesce persino a veleggiare sul 60% di prime palle al servizio - evitando troppe altre complicazioni nei turni di servizio - ma viene tradito dal dritto. In particolare, una sua sbracciata sull'1-3 30-40 finisce in corridoio. E col passare dei minuti non riesce più ad avere una chance per fare il break. Un Sinner che rischia con 13 palle vincenti, ma i 6 errori non forzati sono il doppio di quelli del serbo. Troppi.

Djokovic 9: Non si vincono 23 titoli dello Slam a caso. Novak Djokovic è un modello matematico applicato al tennis: nel primo set concede tre palle break all'avversario annullate sempre con colpi vicinissimi alle righe tranne in una occasione quando è Sinner ad aprire troppo la traiettoria con il dritto. Ma nulla nembra scalfire re Nole che è di un altro pianeta nella gestione del match: gli ultimi quattro game sembrano fotocopie. Il serbo lascia sfogare l'avversario nei due game di servizio (persi a 15 e zero) per concentrarsi sui suoi. Il 5-2 viene ottenuto con un ace, il 6-3... anche. Serve altro?

Pagelle secondo set (Sinner-Djokovic 4-6)

Sinner 5: L'italiano cala al servizio proprio come il suo avversario (55% di prime palle Jannik, 46% addirittura Nole) ma a pagare è solo l'azzurro, irretito in una ragnatela e sempre costretto a giocare negli angoli. Il vero problema di Sinner è che il serbo gli gioca in modo speculare, ma fa tutto meglio. I punti trovati contro il 90% dei suoi avversari sulla diagonale sinistra oggi sono pura utopia. E Jannik subisce tanto le variazioni di gioco del n° 2 del mondo che lo sposta negli angoli e varia top e back. il momento decisivo è ancora ad inizio set: sull'1-1 Sinner concede due palle-break, ma riesce a salvare solo la prima. Sussulti nel settimo game, salvato da 15-40 (anche grazie a un ace), ma qualche rischio in più nel parziale porta solo a troppi errori gratuiti (15).

Djokovic 9: Il serbo prosegue sulla falsariga del primo set, conquistando il break nell'unica occasione che gli viene concessa dall'avversario. È un Djokovic precisissimo nei fondamentali che non deve nemmeno ricorrere agli effetti speciali. Il set si chiude sul 6-4, ma il divario reale in campo sembra superiore. Di certo c'è che, chiusi i primi due set in poco più di un'ora, re Nole sembra non aver consumato una stilla di sudore. E da fondo è lui a guidare sempre gli scambi.

Jelena Djokovic e coach Goran Ivanisevic nel box del serbo