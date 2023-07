Sinéad O'Connor, l'eredità a chi andrà? Giallo sul patrimonio di 4 milioni di sterline, il nodo dei 4 matrimoni

Sinéad O'Connor​, a chi andrà l'eredità della cantante scomparsa ieri a 56 anni? Il suo patrimonio è stimato - secondo fonti irlandesi - in 4 milioni di sterline, con la maggior parte della fortuna proveniente da Nothing Compares 2 U. Il singolo ha infatti generato enormi royalties nel corso degli anni. Particolarmente complessa, però, la situazione familiare visto che Sinéad O'Connor​ si è sposata quattro volte e ha avuto altrettanti figli con il terzo Shane, morto tragicamente 18 mesi fa.

Sinéad O'Connor​, la situazione familiare

La cantante pubblicò il suo primo album (The Lion And The Cobra) nel 1987. Intensa la sua vita sentimentale che si può riassumere così: il primo matrimonio risale al 1987 con il musicista John Reynolds, che ha coprodotto molti degli album, tra cui Universal Mother. Dall'unione della coppia nacque Jake. Nel 1991 il divorzio; seguì un altro matrimonio di breve durata, con il giornalista del Daily Mirror Nick Sommerlad, dal luglio 2001 al febbraio 2004; Sinead O'Connor ebbe la figlia Roísín dalla relazione con il giornalista John Waters, mentre Shane, morto nel gennaio 2022, è nato dalla storia d'amore con il musicista Donal Lunny.

La cantante irlandese ha avuto anche una lunga relazione con il reporter Dermott Hayes e un'altra - durata circa un anno nel 2006 - con l'uomo d'affari americano Frank Bonadio, padre di Yeshua. Poi le nozze con l'amico di lunga data e collega musicista Steve Cooney nel luglio 2010. Lei all'epoca aveva 45 anni, il marito 57. Infine, nel 2011, il quarto marito, il terapista Barry Herridge. Un matrimonio-lampo finito dopo soli 16 giorni (ma i due risultano separati e non divorziati).

Sinéad O'Connor​, il ptrimonio

Il patrimonio netto dell'artista è stato stimato dall'Irish Daily Mail nel 2021 in quattro milioni di sterline, ma il sito Web Celebrity Net Worth parla oggi di "sole" 400.000 sterline a seguito di molti rovesci finanziati. A chi andrà la fortuna? Sinead O'Connor ha rivelato che lei e Barry Herridge hanno effettivamente vissuto insieme come marito e moglie per soli sette giorni prima di terminare la loro relazione alla vigilia di Natale, 16 giorni dopo la loro unione a Las Vegas. Ma si tratta anche dell'ultima unione dell'artista. Da verificare la presenza di un eventuale testamento, con molti degli eredi pronti a reclamare una parte dell'eredità. I giochi sono appena iniziati.