Sethu a Sanremo 2023 con il gemello, ecco di chi è il fratello-produttore dell'artista in gara al Festival: «È il mio punto di forza»

A 25 anni, partire dalla provincia e arrivare sul palco dell'Ariston non è cosa da tutti i giorni. Per Sethu però, che dopo aver superato Sanremo Giovani è ora in gara tra i Big con il brano Cause Perse, il Festival è «un punto di arrivo, ma da cui ripartire subito». Marco De Lauri (questo il suo nome all'anagrafe di Savona) ha però una carta in più da giocarsi: a Sanremo 2023 ci arriva con il fratello gemello Jiz, suo produttore e musicista (la chitarra che lo accompagna sarà la sua). Per questo parla spesso al plurale. «Siamo arrivati dalla cameretta all'Ariston - sintetizza Sethu -, raccontando le nostre inquietudini e le nostre incertezze. Litighiamo su cose futili, ma sulla musica siamo una cosa sola».

Sethu a Sanremo con fratello sul palco

Il suo brano, Cause Perse, è un pezzo autobiografico. «Parla di me - e di mio fratello -. Delle nostre ambizioni, ma al contempo anche di fallimento e di rivalsa. È il modo di dire che non importa se in certi momenti sembra che nessuno ti capisca. Se sei convinto di quello che fai, andrai lontano. Insomma, crederci sempre».

Chi è il gemello?

Ma chi è il fratello di Sethu? Il cantante che esordisce stasera in tv a Sanremo 2023 ha un fratello gemello Giorgio, in arte Jiz, produttore con cui il giovane rapper di Savona ha esordito nel 2018 con l’EP “Spero Ti renda Triste”. «Siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda. È un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare», ha raccontato l'artista a Rockit. «Abbiamo iniziato a suonare insieme in cameretta a dodici anni, e paradossalmente per me la musica ha sempre avuto una dimensione famigliare». La forza di Sethu, nella vita, ma anche a Sanremo, è e resta sempre suo fratello Jiz, che gli ricorda continuamente che può farcela. E infatti loro due da soli, senza l’aiuto di nessuno, sono riusciti a scrivere e comporre totalmente un brano tanto forte da arrivare sul palco più importante di Italia e quindi sì, ecco la loro rivalsa dopo i tanti fallimenti.

Il rapporto

Ma come è lavorare con il proprio fratello? Intervistato da Recensiamo Musica, Sethu ha raccontato gioie e dolori del lavorare a stretto contatto con un familiare: «Sicuramente ci sono i pro e i contro, tra noi c’è grande sintonia, spesso ci capiamo al volo senza il bisogno di fare grandi discorsi. Jiz è il mio punto di forza, anche perché condividiamo lo stesso bagaglio di ascolti, abbiamo iniziato insieme e vissuto lo stesso background. Assorbiamo l’uno dall’altro, personalmente mi lascio molto ispirare da lui».

Jiz, vanta sul suo profilo Instagram sicuramente meno follower rispetto al gemello: ne ha circa 2.000, ma sicuramente dopo l'esibizione di stasera tutto cambierà.