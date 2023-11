Sean Diddy Combs, il magnate del rap accusato di stupro dalla ex Casandra Ventura: «Abusata per 10 anni»

L'artista e magnate del rap Sean "Diddy" Combs, conosciuto anche con il nome d'arte Puff Daddy, è stato accusato di stupro e sfruttamento sessuale dalla ex fidanzata - anche lei cantante - Casandra Ventura, la quale ha raccontato di essere stata vittima per 10 anni di un decennio in un ciclo di abusi e violenze. Combs nega queste accuse, «offensive e oltraggiose», come le ha definite il suo legale.

Le accuse

Secondo quanto raccontato da Casandra Ventura, cantante e ballerina R&B che si esivisce con il nome d'arte Cassie, Combs l'avrebbe violentata e picchiata per oltre 10 anni, fin da quando lei aveva 19 anni e lui 37.

«Dopo anni di silenzio e oscurità, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia», ha dichiarato in una nota, citata dalla BBC.

Il primo incontro con Combs è avvenuto nel 2005: da lì, una continua escalation di abusi e violenze, descritte nitidamente dalla donna.

Secondo la denuncia presentata, il produttore l'ha scritturata per la sua etichetta discografica, la Bad Boy, per poi «tormentare la signora Ventura con droghe e alcol, facendola cadere in pericolose dipendenze che controllavano la sua vita», si legge nei documenti relativi alla causa.

L'avvocato della signora Ventura, Doug Wigdor, ha dichiarato che il signor Combs le aveva offerto un pagamento di «otto cifre per farla tacere e impedire l'avvio di questa causa»: pagamento che Casandra ha rifiutato per «dare voce a tutte le donne che soffrono in silenzio».

«La signora Ventura ha ora fatto ricorso ad una causa piena di bugie infondate e oltraggiose, con l'obiettivo di offuscare la reputazione del signor Combs e chiedendo un giorno di paga», ha ribattuto Benjamin Brafman, legale di Combs, all'avvocato della controparte.

Nato nel 1969 nel quartiere di Harlem, a New York, è considerato un pioniere dell’hip hop, con all'attivo una vastissima lista di collaborazioni, due album al primo posto della Billboard 200 e cinque singoli al primo posto della Billboard Hot 100.