Alina Kabaeva, gli Stati Uniti fermano le sanzioni contro l'amante di Putin. Il Wsj: «Paura escalation»

Gli Stati Uniti bloccano le sanzioni contro Alina Kabaeva, quella che è considerata l'amante di Putin. Secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, colpire la donna potrebbe essere considerato dal presidente russo un attacco personale. E quindi ulteriormente aggravare le tensioni tra la Russia e Usa. Anche perché la donna è sospettata di essere la madre di almeno tre suoi figli, nonché di giocare un ruolo nel nascondere all'estero le fortune personali dello 'zar'.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che secondo i funzionari statunitensi ha preparato il pacchetto di sanzioni contro la signora Kabaeva (ora in attesa), ha rifiutato di commentare. I funzionari statunitensi hanno detto che l'azione contro la signora Kabaeva non è fuori discussione. Il Cremlino ha a lungo negato qualsiasi relazione tra il signor Putin e la signora Kabaeva. Il portavoce del signor Putin, Dmitry Peskov, non ha risposto alle richieste di commento.

La Kabaeva è tornata ad apparire in pubblico. La donna ha preso la parola al festival di ginnastica “Alina” (chiamato così in suo onore). L’ex ginnasta era davanti a uno sfondo sul quale erano ben visibili le “Z” simbolo della guerra russa in Ucraina. Kabaeva ha parlato anche della Seconda Guerra Mondiale dicendo: «Ogni famiglia ha una storia di guerra».

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022