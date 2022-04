Jet russo colpito dagli ucraini esplode in una palla di fuoco: i piloti si lanciano e vengono filmati

Due piloti di jet russi sono stati ripresi in un video, mentre si lanciavano dal loro aereo colpito in Ucraina. È successo nella provincia di Kharkiv. Il Su-34 dell'esercito russo era spacciato, così i due militari si sono paracadutati fuori dall'abitacolo, primo dello schianto avvenuto al suolo poco secondi più tardi. Nel video si vedono i due paracaduti bianchi planare di fianco al jet in picchiata, esploso in una palla di fuoco. A diffondere il video è stato poi l'esercito ucraino, che è andato in ricognizione con due elicotteri per trovare i piloti.

Cosa è successo

«Sembra che li abbiano portati via», hanno fatto sapere fonti citate dal Daily Mail. Non è chiaro come sia stato abbattuto l'aereo, ma l'ipotesi più probabile è un missile terra-aria. Ciò che è sicuro è la perdita per l'esercito russo, l'ennesima durante la guerra. Secondo l'intelligence di Londra, i russi morti in guerra dall'inizio dell'invasione sarebbero almeno 15.000. Un numero alto, molto di più rispetto a quello comunicato dal Cremlino. Sono invece 21.900 i militari russi uccisi in combattimenti dall'inizio della guerra, secondo le forze militari ucraine. La Russia aveva invece ammesso, lo scorso 25 marzo, la perdita di 1.351 militari.