Chiara Ferragni in lacrime per Sanremo 2024: «Piangerò per sempre per questo»

Chiara Ferragni ha seguito, da casa sua, la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, una delle più attese della settimana, ovvero, quella delle cover. L'influencer, che lo scorso anno era stata una delle co-conduttrici di Amadeus, in questo periodo si sta godendo lo spettacolo in modo decisamente più rilassato, anche se, ci sono altre questioni che le tangono impegnata la mente. Comunque sia, Chiara ha voluto far sapere ai suoi fan che c'è stato un momento in particolare, durante la serata, in cui si è davvero commossa e non è proprio riuscita a trattenere le lacrime.

Chiara Ferragni e Sanremo

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram in cui inquadra con il suo smartphone la televisione: sul palco dell'Ariston stanno cantando Clara e Ivana Spagna, la canzone è "Il cerchio della vita", colonna sonora del famosissimo "Re Leone".

Sanremo 2024, Geolier vincitore al televoto: prende il 60%. Ma sala stampa e radio ribaltano il risultato (e incoronano Angelina Mango)

Angelina Mango vince Sanremo 2024: «Grazie, siete matti». Geolier secondo e Annalisa terza: il racconto della serata finale

PRESUNTA CRISI

Ferragni e Fedez non pubblicano più nulla insieme da prima che uscisse la notizia del pandoro-gate. I fan della coppia sanno che quando i due non postano foto romantiche significa che non tira una buona aria e, ora, tutti si stanno preoccupando perché l'influencer e il cantante sembrano essere più lontani che mai e non solo fisicamente. Tuttavia, c'è anche chi pensa che non ci sia alcuna crisi ma che Chiara e Fedez abbiano adottato una specie di strategia per non intromettersi l'una nei fatti dell'altro e preservare, quindi, le rispettive immagini.