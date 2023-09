Samuel Casadei è morto: mondo della musica in lutto, il dj rock ucciso da un infarto a 50 anni

PESARO - «Ma la musica la mette Sam? Allora andiamo». Il suo nome, negli anni a cavallo del nuovo millennio, era una garanzia di riuscita per serate a ritmo di rock a Pesaro. Se alla consolle c'era Samuel Casadei, per tutti Sam, allora ci si divertiva. Anche nei locali, come la Fuente di Fano il Mamamia di Senigallia si ballava sulle notte di Sam. È per questo che la sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto praticamente un'intera generazione di Pesaro.

Samuel si è sentito male domenica pomeriggio in casa ed ha chiamato i soccorsi: è stato visto dai vicini salire autonomamente sull'ambulanza. Ma poi, nella notte all'ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e Casadei è morto a 50 anni, probabilmente per un infarto. L'appello social che circola tra gli amici è per un ultimo saluto alla Camera mortuaria di Muraglia, giovedì 14 settembre dalle 14 alle 15.20 circa.