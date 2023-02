Sabrina Ferilli ha preso il primo volo da Tokyo per stare vicino a Maria De Filippi. Rabbia per i selfie alla camera ardente

Sabrina Ferilli si arrabbia con chi ha chiesto a Maria De Filippi un selfie accanto al feretro del marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso. Un gesto che non è stato gradito da molti utenti dei social e del web ma soprattutto dall'amica storica di Costanzo e De Filippi.



Cosa è successo

Tra la folla che tra ieri e sabato è sfilata per rendere omaggio a Maurizio Costanzo nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, alcune persone - tra cui una ragazza e un uomo adulto immortalati dalle webcam di alcuni siti - hanno avuto la faccia tosta di chiedere a Maria De Filippi di mettersi in posa per uno scatto-ricordo accanto al feretro del marito. E lei, dando prova di garbo e pazienza, sempre composta sia pure provatissima dalle ultime ore passate a stringere mani e ricevere abbracci, non si è tirata indietro. Clic, clic e gli invadentissimi fan hanno portato a casa il trofeo pronti a condividerlo con gli amici al pari del piatto esotico ordinato al ristorante o dell'outfit griffato indossato alla festa. Ma sui social si è scatenata la bufera mentre nella camera ardente la processione di volti noti e gente comune continuava anche sotto la pioggia.

Il ritorno di Sabrina

Sabrina Ferilli è partita da Tokyo per tornare a Roma e stare vicina ad una delle sue più care amiche: Maria De Filippi. La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo dell'informazione e dell'intrattenimento italiano, così come Sabrina Ferilli che si trovava dall'altra parte del mondo.

Ma, come lei stessa ha voluto far sapere, appena ha potuto ha preso un aereo ed è tornata a Roma, per essere di sostegno a Maria. Le immagini della camera ardente brulicante di personaggi famosi e molti fan del giornalista hanno fatto il giro delle tv e del web, ma non solo abbracci e parole di conforto, alcuni hanno chiesto foto con De Filippi, selfie con sullo sfondo i fiori delle corone funerarie.

Per molti, che hanno commentato su Twitter e Instagram, un'enorme mancanza di tatto e rispetto la vedova De Filippi.

Sabrina Ferilli che era a Tokyo e ha preso il primo aereo per l’Italia per stare vicino a Maria ❤️

La loro amicizia semplicemente speciale ❤️‍🩹 #MaurizioCostanzo #Verissimo pic.twitter.com/laxqDzVVSb — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 27, 2023

Selvaggia Lucarelli ha scritto: «Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo». L'attrice ha risposto, tra i commenti, con poche parole ma molto eloquenti: «Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l'educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa». L'attrice ha quindi voluto sottolineare il buon cuore di Maria De Filippi, che è riuscita a sorridere e ad assecondare le richieste di tutti, perché entrambe al posto suo avrebbero non sono rifiutato, ma anche spiegato che tali richieste sono irrispettose.