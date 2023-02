I funerali di Costanzo, da Sabrina Ferilli a Pier Silvio Berlusconi: tutti i vip presenti all'addio al re dei talk show

È arrivato in una chiesa già gremita il feretro di Maurizio Costanzo. In una Roma uggiosa e piangente gli italiani si sono incontrati a Piazza del popolo per dare l'ultimo saluto al papà dei talk show. Gente comune che è cresciuta a pane e Maurizio Costanzo Show, parenti, amici e colleghi, la lista è lunga. Oltre ai figli Saverio Camilla e Gabriele e alla moglie Maria De Filippi, presente anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. In seconda fila dietro Maria De Filippi anche Sabrina Ferilli accompagnata dal marito Flavio Cattaneo. Centinaia le persone presenti davanti alla transenne della chiesa degli artisti dove oggi alle 15 sono iniziati i funerali di Maurizio Costanzo. Da Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, Massimo Lopez a Tullio Solenghi, Pio e Amedeo, Carlo Conti: sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno dentro la chiesa romana.

Maurizio Costanzo funerali diretta, Don Walter: «Chiuso il sipario ma è finito solo il primo atto». C'è Maria De Filippi, folla di vip da Gerry Scotti a Paolo Sorrentino

I funerali di Maurizio Costanzo a Roma

Sui due lati dell'ingresso della chiesa, sono poggiate la corona dei figli Camilla, Saverio e Gabriele e quella della moglie Maria De Filippi di rose rosse e anthurium. Saverio Costanzo abbraccia fortemente Paolo Sorrentino: i due hanno collaborato professionalmente in occasione dell'Amica Geniale, serie tv di cui Paolo è stato produttore esecutivo e Saverio regista. L'ultima ad arrivare è stata Maria De Filippi, donna alla quale il giornalista è stato legato oltre 30 anni. Con lei il figlio Gabriele. All'ingresso ad attenderli Piersilvio Berlusconi e Raffaella Mennoia, autrice per Fascino Pgt, che è la società di produzione di De Filippi. Ai funerali c'è anche il neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. E anche Mara Venier, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli. Anche Valerio Scanu e Michele Bravi. E ancora, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Amadeus con la moglie Giovanna, Pino Insegno, Christian De Sica con Silvia Verdone.

I vip presenti

ra i primi ad arrivare Alessandra Celentano, Kledi, Roberto Giacobbo, Eleonora Daniele e Dado. E poi Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria, Lele Mora, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lorenzo Mieli, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura e tanti altri. Vittorio Sgarbi e ancora Carmen Russo con il marito. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui spicca la corona di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui Costanzo era grande tifoso. La prima lettura dalla chiesa degli Artisti è di Giorgio Assumma, avvocato e amico storico di Costanzo. È stato proprio lui a presentare Maria e Maurizio. Poi per i conduttori ha letto Gerry Scotti.

Lacrime e commozione per l'ultimo addio a Maurizio Costanzo.