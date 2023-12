Ryan O'Neal è morto a 82 anni: commosse il mondo con Love Story con Ali MacGraw. Chi era

Non è facile trovare qualcuno che non abbia pianto vedendo Ryan O'Neal e Ali MacGraw nel 1971 in Love Story. Era semplicemente impossibile mandare giù l'emozione per la storia di quella coppia diretta da Arthur Hiller. Impossibile. E che ad eentrambi non sia stato dato l'Oscar nel 1971 grida ancora vendetta. Adesso si può piangere almeno un po' di nuovo per la morte a 82 anni dell'attore californiano che continuò a recitare ad altissimo livello anche Barry Lyndon di Kubrick e Paper Moon di Bogdanovich.

E' stato il figlio Patrick a rivelare la scomparsa del padre noto anche per i suoi ruoli nella serie televisiva "Peyton Place" e nel film "Che succede, Doc?".

"Quindi questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre è morto pacificamente oggi, con i suoi amorevoli amici al suo fianco che lo sostengono e lo amano come farebbe con noi", ha scritto Patrick.

Il ruolo di O'Neal in "Love Story" ottenne solo una nomination agli Academy Awards nel 1971 come miglior attore.

idem per i Golden Globe. Altra nomination per "Barry Lyndon".

Per "Love story" vinse il David di Donatello nel 1971, un premio che amava sempre ricordare.

Era nato a Los Angeles, bravissimo e bello come un Dio: stregò, fra le altre, Bianca Jagger, Jacqueline Bisset, Barbra Streisand, Joan Collins, Diana Ross e Farrah Fawcett.

"Ryan - scrive ancora il figlio - non si è mai vantato. Ma ora ha il diritto di vantarsi in Paradiso. Soprattutto quando si tratta di Farrah. Adesso si incontreranno di nuovo, Farrah e Ryan. Gli è mancata terribilmente. Che abbraccio deve essere. Di nuovo insieme. Mi mancherai papà. Ti amo. Ti amiamo".