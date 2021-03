Russell Crowe piange la morte del padre sui social: «Era il più gentile tra gli uomini»

Grave lutto per Russell Crowe, che ha perso il padre e ha postato un ricordo commosso sui social. John Alexander Crowe aveva 85 anni ed era proprietario di un albergo in una regione turistica dell’Australia, famosa per il surf e per le foreste tropicali, Coffs Harbour, in New South Wales.

La star de “Il gladiatore” ha postato un messaggio su Twitter: «Sono tornato nel bush la scorsa notte. Ma oggi, malgrado il sole stia splendendo e sia finita la pioggia torrenziale, questo giorno sarà sempre segnato dalla tristezza. Mio padre, il mio bellissimo padre, il più gentile tra tutti gli uomini, è morto».

«Sto scrivendo questo - ha scritto di seguito l'attore - perché so che ci sono tante persone nel mondo che lui ha colpito con il suo cuore e la sua apertura nei confronti del prossimo, e questa è un metodo efficace per fare notizia, per essere ricordati». Ma ecco una immagine di qualche anno fa di Crowe on i genitori.

John Alexander Crowe era nato nel 1936 in Nuova Zelanda. Viveva a Coffs Harbour da 25 anni. Suo figlio, 56 anni, sta attualmente girando in Australia un cameo nel film “Thor: Love and Thunder”. Il premio Oscar per l’indimenticabile ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film "Il gladiatore" di Ridley Scott, si è unito al cast del nuovo film Marvel insieme a Chris Hemsworth, che tornerà a incarnare il Dio del tuono, Natalie Portman, nel ruolo di Mighty Thor, e Christian Bale, che interpreterà il cattivo.

Il ruolo di Crowe sarebbe una breve apparizione, un cameo come quello di Matt Damon, che tornerà anche in questo film dopo “Thor: Ragnarok”.

