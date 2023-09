Rupert Murdoch, lascia, l'impero nelle mani del figlio Lachlan: chi è il nuovo presidente di Fox e News Corp

NEW YORK A 92 anni Rupert Murdoch forse il magnate dei media più famoso al mondo ha annunciato la decisione di rallentare e lasciare la guida del board di Fox e di News Corporation, i due colossi dell'informazione con sedi e aziende in Usa, Gran Bretagna e Australia. La notizia è arrivata ieri mattina a sorpresa, lasciando suo figlio maggiore Lachlan, di 52 anni, alla guida del gruppo che comprende asset in tutto il mondo - tv, quotidiani, media digitali e case editrici - e che è stato fondato 70 anni fa partendo da un piccolo giornale locale in Australia. Murdoch diventerà presidente emerito di entrambi i gruppi e come si legge nella nota diffusa dal figlio, il padre continuerà a lavorare offrendo consulenze strategiche: lo stesso Murdoch ha confermato di volerlo fare in modo attivo e costante. «Abbiamo ragioni per essere ottimisti sui prossimi anni - io lo sono di sicuro e voglio esserci per partecipare. Quando visiterò i vostri Paesi e le vostre società, potete stare sicuri di trovarmi in ufficio nel tardo pomeriggio di venerdì», scrive Rupert Murdoch in una nota interna alle aziende dei suoi due gruppi.

Murdoch, nuova fidanzata a 92 anni: le vacanze con Elena Zhukova (ex suocera di Roman Abramovich)

LA NUOVA ERA

LA POLITICA

Ovviamente gli esperti, leggendo tra le righe, sottolineano come in realtà la decisione sia epocale e potrebbe sul serio portare verso un nuovo capitolo per il colosso che tra gli altri possiede il Wall Street Journal, l'agenzia Dow Jones e la tv Fox News negli Stati Uniti, ma anche l'editore Harpercollins, il tabloid Sun e il quotidiano Times of London in Gran Bretagna. In realtà il suo progetto di rallentare e pensare al futuro dei suoi sei figli era già iniziato qualche anno fa, quando nel 2017 aveva venduto a Disney per oltre 70 miliardi di dollari la parte di intrattenimento del suo impero, la casa di produzione cinematografica 21st Century Fox che controlla anche l'emittente satellitare inglese Sky. In quell'occasione aveva diviso in parti eque gli asset di famiglia lasciando a Lachlan la guida più attiva delle aziende. La strategia di Rupert Murdoch - che insieme a John Malone, Ted Turner and Sumner Redstone è considerato uno dei baroni dei media - è sempre stata la stessa: acquistare tabloid trasformandoli in macchine da denaro per poi finanziare progetti più ambiziosi e meno lucrativi.Tuttavia, Murdoch in Usa è noto per le posizioni di estrema destra di Fox News, che negli anni è stata la principale cassa di risonanza del populismo di Trump.Questo fino all'ultima sconfitta dell'ex presidente, e alla successiva causa contro Fox News da parte di Dominion Voting System, l'azienda che ha gestito le votazioni del 2020, per aver diffuso notizie false sull'esito dello scontro vinto da Joe Biden: Murdoch ha dovuto sborsare 787 milioni di dollari per aver diffamato Dominion. Per ora - nonostante la decisione di mettere da parte il presentatore di punta di Fox, Tucker Carlson - non sembra che Lachlan voglia discostarsi dall'approccio conservatore e di destra del padre ed è sicuro che Fox continuerà a spingere Trump alle prossime elezioni del 2024. La decisione di uscire dai consigli di amminitrazione cementa ancora una volta la scelta di Murdoch di lasciare al figlio più grande la guida del gruppo, mettendo ai margini il figlio più giovane, James, che ha posizioni più moderate, e ha più volte fatto capire di voler rendere Fox meno di destra, denunciando apertamente il negazionismo climatico della tv americana. Ovviamente molti analisti non riescono del tutto a pensare che Murdoch voglia lasciare e credono che sia solo una mossa per fare le prove generali di un futuro remoto senza di lui. Questo perché Murdoch ha più volte detto di non voler rallentare usando la metafora della longevità della madre Elizabeth, morta a quasi 104 anni. E come ha scritto ai suoi dipendenti: «Le nostre aziende sono in ottima salute, come me».